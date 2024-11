Xiaomi Mi Band 8 w świetnej cenie. Tak tanio jeszcze nie było

Opaska wspiera oczywiście tryb zawsze na ekranie (always on display), który pozwala na stałe wyświetlanie godziny – choć wtedy czas pracy spada do 6 dni, co i tak jest imponujące. Wystarczy tylko spojrzeć, że co najmniej 20 razy droższy Apple Watch 10 pracuje jakiś jeden – maks. 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Mi Band 8 oczywiście ma też wszystkie najpotrzebniejsze podstawowe sensory – czujnik natlenienia krwi, miernik tętna, snu, stresu, cyklu menstruacyjnego.