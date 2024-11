Konsole do gier na Black Friday 2024. Sprawdzamy promocje

Na pocztątek kubeł zimnej wody: ze względu na inflację oraz globalny wzrost kosztów produkcji, w tym roku nie ma co liczyć na drastyczne obniżki cen konsol. Prawdę mówiąc sam fakt, iż utrzymują się one na stałym poziomie, to już mały sukces.



Na szczęście z okazji Black Friday można zgarnąć PS5, Xboksa i Switcha taniej niż zazwyczaj. Nie są to jednak - przynajmniej na razie - nowe rekordy niskich cen.