Ta prosta metoda pomoże nam skolonizować Marsa. Wykorzystają to, co na Ziemi jest problemem

Mars to trudne środowisko, w którym duże różnice temperatur można wykorzystać nie tylko do wytwarzania energii za pomocą generatorów termoelektrycznych, ale także do przekształcania obfitego CO2 w atmosferze Marsa w przydatne substancje, które mogłyby zaopatrywać kolonię. Pewnego dnia będziemy potrzebować plastiku na Marsie, a ta technologia pokazuje jeden ze sposobów, w jaki możemy go tam wyprodukować