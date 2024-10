Czy na Marsie może być życie? NASA mówi, że... tak

Białe krawędzie wzdłuż tych wąwozów w Terra Sirenum na Marsie to pyłowy lód wodny. Naukowcy uważają, że woda roztopowa może tworzyć się pod powierzchnią tego rodzaju lodu, zapewniając miejsce do ewentualnej fotosyntezy. To jest obraz w ulepszonych kolorach. Niebieski kolor na dnie wąwozów to prawdopodobnie gruby piasek (nie lód); odcień ten nie byłby dostrzegalny dla ludzkiego oka. Źródło: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona