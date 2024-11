Polacy policzyli, co trzeba zrobić, żeby na Marsie wyrosło pierwsze drzewo

Kluczem do sukcesu jest stworzenie odpowiednich warunków do życia roślin. Mars jest planetą bardzo niegościnną – panuje tam ekstremalnie niskie ciśnienie, a temperatura waha się od -153 stopni C do 20 stopni C. Aby zmienić tę sytuację, naukowcy chcą podwyższyć i ustabilizować temperaturę na Marsie. Jak to zrobić?