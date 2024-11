Polska na mapie robotycznej rewolucji. Mamy laboratorium, w którym będą się rodzić drony

Centrum Robotów Mobilnych przy WAT to znacznie więcej niż laboratorium czy jednostka badawcza. Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu i dostępowi do najnowszych technologii w zakresie robotyki mobilnej, autonomicznych pojazdów lądowych i powietrznych oraz systemów zarządzania nimi, polscy naukowcy zyskali idealne warunki do pracy nad projektami przyszłościowymi.