Pierwszy na świecie czołg zasilany wodorem. Będzie "zielony" i śmiertelnie niebezpieczny

Wodór to najpowszechniejszy pierwiastek we wszechświecie. Wykorzystując go jako paliwo, jako spaliny otrzymujemy wodę. To czyni go idealnym paliwem dla przyszłości. Technologia ogniw wodorowych rozwija się w błyskawicznym tempie, co sprawia, że coraz więcej branż, nie tylko motoryzacyjna, zaczyna w nią inwestować.