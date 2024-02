Laserowy czołg z wielkim rubinem. Ta broń była kosmicznie droga

Ggłówne uzbrojenie 1K17 Sżatije było zaprojektowane do niszczenia optycznych systemów przeciwnika, takich jak celowniki, dalmierze czy okulary noktowizyjne. Laser miał zdolność ślepienia i uszkadzania optyki wrogich pojazdów czy urządzeń. Jego działanie opierało się na koncentracji intensywnego promieniowania na celu, co prowadziło do jego uszkodzenia lub zniszczenia. Wiązka laserowa miała również zdolność do podgrzewania i topienia metalu, co mogło uszkadzać pancerz i mechanikę wrogich pojazdów.