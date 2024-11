Efekt Pendolino przyspieszy. Do zgarnięcia bilety w wyjątkowo niskich cenach

14 grudnia dzieci i młodzież pojadą pociągami Pendolino za 1 zł. Promocyjna oferta dotyczy podróży po Polsce pociągami Pendolino w klasie 2. Skorzystać mogą z niej dzieci i młodzież od 4 do 16 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek. Przewoźnik chce, żeby każdy miał okazję przejechać się Pendolino, jeśli do tej pory narzekał na zbyt wysokie ceny – a trzeba dodać, że wielu to się zdarzało.