Na TikToku pokazał, jak wysyła koszulkę. My wyrzucamy, on wykorzystuje

Trochę tego nie rozumiem, bo przecież jeśli opakowanie jest czyste i nie pachnie, to w zasadzie jaka różnica, co wcześniej się w nim znajdowało. Czy lepsza byłaby duża reklamówka, w której wcześniej transportowane były ziemniaki? Daje się drugie życie produktowi, który zanim trafi do śmieci jeszcze może się jakoś przydać. I to najważniejsze.