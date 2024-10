Biedronka z okazji Halloween wskrzesiła opakowaniowego potwora. Oto co zrobili z jabłkiem

Według przytaczanych przez polski rząd danych rocznie na całym świecie zużywa się ok. 430 mln ton plastiku. Z tej ilości 2/3 to są opakowania jednorazowe: butelki, foliówki, opakowania do żywności. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska słusznie stwierdziła, że przyzwyczajenie do opakowań plastikowych można porównać do nałogu. Doskonale widzimy to teraz.