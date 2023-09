Na panel o ekologicznej modzie Joanna Przetakiewicz poleciała helikopterem. Czekaj! Nie wracaj jeszcze do plastikowej słomki

Świadomość, że kiedy my stoimy pod kontenerami i zastanawiamy się, czy śmieć trzeba wrzucić do żółtego, czy jednak niebieskiego pudła, a w tym czasie Europę zalewa chiński badziew, a gdzieś w Azji z fabryk wylatują tony zanieczyszczeń, może być deprymujący. Tyle że tak naprawdę nie jesteśmy ofiarami ekoterroru, tylko działamy we wspólnej sprawie. Właśnie dlatego, że tam przymyka się oczy na te kwestie, my musimy pokazać, że one mają znaczenie. Szkodliwe czyny gdzieś nie mogą być pretekstem, by usprawiedliwiać swoje zaniedbania.



Jednocześnie domagam się większego udziału państw w walce ze zmianami klimatu. Wymagania, by firmy odpowiadały za swoje działania. I chociaż nie uważam, że to jednostka jest w stanie zwalczyć problemy, to mimo wszystko nasze wybory, zachowania, poglądy zmieniają sytuację.