Jesteśmy eko, ale kochamy tani plastik z Chin. Gdzie tu logika?

Najgorsze jest to, że to się zapewne sprzedaje, bo lubimy głupio oszczędzać pieniądze, kupując tanie produkty niskiej jakości. Sam miałem takie silikonowe etui za mniej niż 10 zł, ale wytrzymało mniej niż pół roku i całkowicie zżółkło. Wyrzuciłem je bez żalu i kupiłem produkt renomowanego producenta. Był wprawdzie znacznie droższy, ale za to lepiej wykonany i mam go do dzisiaj. Czasem zastanawiam się ile niepotrzebnego syfu wygenerowałem, bo uważałem, że plastik to plastik i nie ma co przepłacać.