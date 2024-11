Mapy Google pokażą, gdzie jest policja. Ale nowa funkcja wymaga poświęcenia

Nową opcją będzie możliwość zgłoszenia ogólnego zagrożenia na drodze występującego w aplikacji pod zbiorczą nazwą policja. Za pomocą tego zgłoszenia oznaczymy patrol policji, który mierzy prędkość, ale również i policjanta, który steruje ruchem. Policja zastąpi jednak inną kategorię - fotoradary i to jest ta smutniejsza wiadomość, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby informować o nich niezależnie od policji. Zwłaszcza jeżeli wybieramy się do państw, w których fotoradary nie muszą być oznaczone, ale są na stale zamontowane. Teraz otrzymamy powiadomienie policja i będziemy musie zgadywać, o co chodzi. Mam nadzieję, że Google to szybko naprawi i z powrotem rozdzieli.