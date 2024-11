Sprawdziłem zupełnie nowy plan treningowy Garmina. Tak dobrze jeszcze nie było

Co do standardowej liczby powtórzeń - w przypadku treningów głównych były to przeważnie 4 serie po 10 powtórzeń, natomiast w przypadku ćwiczeń dodatkowych - 3 serie po 10 powtórzeń. I tak, gdyby ktoś pytał, udało mi się o kilka kg poprawić większość wyników z początkowych testów, aczkolwiek to akurat miało dla mnie drugorzędne znaczenie. Większe miało to, czy Garmin Strength Coach jest czymś, z czym planuję zostać, bo ogólnie w siłowni chodzi mi o to, żeby „się chciało” - reszta to tylko efekt uboczny.