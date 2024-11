Dla kogo OLED, dla kogo QLED, dla kogo Neo QLED?

Na rynku dominują trzy główne podejścia do wyświetlania obrazu, co bardzo obrazowo ilustruje podział oferty telewizyjnej firmy sprzedającej najwięcej telewizorów na świecie. Są to OLED, QLED i Neo QLED, każda z unikalnymi cechami i zaletami. OLED (Organic Light Emitting Diode) charakteryzuje się możliwością indywidualnego wygaszania pikseli, co pozwala na uzyskanie głębokiej czerni i wysokiego kontrastu. QLED (Quantum Dot LED) wykorzystuje kropki kwantowe do poprawy jasności i nasycenia kolorów, co jest korzystne w jasnych pomieszczeniach. Neo QLED to rozwinięcie technologii QLED, wzbogacone o podświetlenie mini LED, które zwiększa precyzję kontroli światła i kontrast.