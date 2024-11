Gorilla Glass na celowniku Komisji Europejskiej. Sprawdzają, czy Corning to monopolista

Corning to amerykańskie przedsiębiorstwo znane początkowo z produkcji szkła do kolejowych świateł sygnalizacyjnych, a później do reflektorów samochodowych. Niektórzy mogą znać Corning także ze szklanych produktów do gotowania marki Pyrex, czy udziału w tworzeniu technologii światłowodowej.



Jednakże prawdziwą sławę koncernowi przyniosło partnerstwo z Apple, bowiem Corning było odpowiedzialne za produkcję szkła Gorilla Glass obecnego na froncie pierwszego iPhone'a z 2008 roku - oraz tysięcy modeli smartfonów wyprodukowanych w kolejnych latach przez wiele innych koncernów. Jak się okazuje, możemy mówić nie tylko o sławie na rynku, ale także o monopolu.