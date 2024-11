Atomowy dron NASA poleci rakietą SpaceX na księżyc Saturna. Poszuka odpowiedzi na najważniejsze pytanie

Zapnijcie pasy, bo szykuje się kosmiczna przygoda. NASA ogłosiła właśnie, że to SpaceX dostarczy na pokładzie potężnej rakiety Falcon Heavy niezwykłego robota na odległy księżyc Saturna – Tytana. To nie będzie zwykły łazik, a latający dron o nazwie Dragonfly, który ma szansę odkryć sekrety tego tajemniczego świata i przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy sami we Wszechświecie.