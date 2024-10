Chcesz skasować bilet, ale nie możesz. W Warszawie robią sobie jaja z pasażerów

Oczywiście, można by argumentować, że to mobilizuje do sprawnego działania. Problem w tym, że nie zawsze mamy wpływ na okoliczności. Zatłoczony pojazd, problemy z internetem, a nawet rozładowujący się telefon – to wszystko może utrudnić szybkie zeskanowanie kodu. Tylko czy to aby na pewno skuteczne rozwiązanie?