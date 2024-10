Te 9 funkcji musisz mieć w swoim sportowym zegarku. Na przykładzie Garmina Fenix 8

Nie jest większym problemem znalezienie zegarka, który oferuje obsługę dziesiątek trybów sportowych, ale później bywa już różnie. Wielokrotnie spotykałem się chociażby z przypadkiem, gdzie poszczególne tryby sportowe różniły się od siebie nazwą i ikonką, a po ich uruchomieniu dostawaliśmy te same informacje, te same czujniki i te same pola danych, co w innych sportach. Czy ma to sens? Żadnego, może poza tym, że nie musimy potem ustawiać ręcznie, co akurat ćwiczyliśmy, żeby mieć porządek w historii aktywności.