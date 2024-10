WhatsApp usuwa denerwujące ograniczenie. Dziwne, że dopiero teraz

Chodzi o to, że popularny komunikator obecnie daje możliwość wyłącznie na zarządzenie kontaktami z poziomu głównego urządzenia - czyli telefonu. To spore utrudnienie ze względu na to, że od dłuższego czasu (ponad półtora roku) WhatsApp daje możliwość zalogowania się jednym kontem nawet na czterech dodatkowych sprzętach. Tyle że przy połączonych urządzeniach jak dotąd nie dało się dodawać nowych kontaktów. Teraz to się zmieni.