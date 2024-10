Oszuści ukradli głos znanego YouTubera, by stworzyć "recenzję" produktu. To początek lawiny

My Polacy mamy swego rodzaju przywilej bycia w stosunkowo małym kraju i z niezbyt popularnym językiem, co póki co chroni nas przed tego typu wybrykami osób zajmujących się promocją - po prostu nie jesteśmy atrakcyjni jako "target" tych treści, a i zajmuje trochę czasu, by zorientować się kto ma głos godny zaufania. Trzeba nieco więcej, by wygenerować tekst, który ma językowy ład i skład. Trzeba być jednak naiwnym, by myśleć, że nas to ominie. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby w ciągu najbliższych miesięcy jakiś lokalny producent wędlin nie pokusił się o skorzystanie z głosu Tomasza Strzelczyka lub gdy to głos Red Lipstick Monster pojawi się w prezentacji debiutanckiego producenta kosmetyków do pielęgnacji tatuaży.