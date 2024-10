Operatorzy ulepszyli zasięg sieci komórkowej. Są nowe stacje bazowe 5G

Co natomiast z Orange i Play? U pomarańczowego operatora od lipca do końca września przybyło 40 stacji bazowych w całej Polsce. Jak podaje komunikat dostępny w biurze prasowym operatora, 40 stacji działa w technologii LTE (na różnych pasmach, co zależy w głównej mierze od lokalizacji), 32 z wykorzystaniem 5G DSS (współdzielone pasmo), natomiast jedna bazuje na paśmie C. Do tego jedna z uruchomionych stacji na Dolnym Śląsku obsługuje najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce (na drodze ekspresowej S3) – zapewnia tam dostęp do sieci 3G i LTE.