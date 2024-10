Sezon grzewczy już ruszył. Tak sprawdzisz, jakich rachunków się spodziewać

Witam. Nigdy nie mieszkałem w Polsce ale mam tam rodziców, i ostatnio się dowiedziałem że płacą szokujące ilości za gaz w mieszkaniu.

W zimnych miesiącach np grudniu i styczniu w tamtym roku płacili 1700-1800 zł miesięcznie.

Mieszkają w mieszkaniu na poddaszu starego domu. Raczej nie ma izolacji. Mieszkanie myślę że koło 100 metrów kwadratowych, ale kaloryfery w dwóch z czterech pokoi są ustawione na absolutny minimum w zimie. Ogrzewa oczywiście piecyk gazowy.

Czytałem że średnia rodzina dwuosobowa w Polsce płaci 209 zł miesięcznie za gaz.

Średnia rodzina dwuosobowa pewnie mieszka w bloku, i też w zimie pewnie to trochę więcej, ale i tak. Czy to możliwe że moi rodzice mogą zużywać tyle gazu?

Wydaje mi się to absurdalne żeby płacić prawie 2 tysiące za gaz kiedy średnia krajowa to 8k z czymś, ale nigdy nie płaciłem za gaz w Polsce więc może to normalne? Czy może coś jest nie tak i powinni zrobić jakąś inspekcję?