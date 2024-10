Industrial IoT a rzeczywistość. Czyli o szansach i wyzwaniach czwartej i piątej rewolucji technologicznej

Presja płacowa, wynikająca z rosnących oczekiwań pracowników co do wynagrodzeń, jest kolejnym czynnikiem skłaniającym firmy do automatyzacji. Wysokie koszty pracy mogą prowadzić do decyzji o zastąpieniu pracowników maszynami, które mogą pracować bez przerwy i nie wymagają wynagrodzeń ani świadczeń socjalnych. To z kolei może prowadzić do dalszej utraty miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach o niskich kwalifikacjach.