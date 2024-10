Watykan ma maskotkę. Anime. I do tego... niebieskowłosą

Projekt Luce powstał we współpracy z Simone Legno, włoskim artystą i współzałożycielem popularnej marki tokidoki, znanej z kolorowych postaci i designu inspirowanego japońską popkulturą. Wygląd Luce jest pełen symboliki: żółty płaszcz nawiązuje do kolorów flagi Watykanu, a także do pokonywania życiowych burz, ubłocone buty symbolizują trud pielgrzymki, a laska – drogę do wieczności. Legno ma nadzieję, że Luce "przemówi do serc młodych" i stanie się dla nich "symbolem nadziei i wiary".