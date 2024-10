Mapy Google z ważną zmianą. Koniec z zastanawianiem się, który pas wybrać

To pozornie mała zmiana, ale w praktyce wydaje się naprawdę przydatna. Niekoniecznie w miejscach, które znamy jak własną kieszeń (wtedy nawet nie jest potrzebna nawigacja), ale np. miastach, w których jest się pierwszy raz. Szczególnie gdy jest to większa miejscowość z bardziej rozbudowaną infrastrukturą drogową. Drogi wielopasmowe z licznymi rozwidleniami i zjazdami, skomplikowane skrzyżowania (także te o ruchu okrężnym) z masą pasów, które prowadzą w różne strony, mogą być trudne do pojęcia dla kierowcy, który wcześniej nie miał z nimi do czynienia.