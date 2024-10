Nawigacje zaspały na remont i wywołały korki. Kierowcy zamiast na znaki patrzyli na ekrany

Od czasu do czasu słychać o absurdalnych historiach, kiedy to nawigacja zaprowadziła kogoś wprost do jeziora albo w szczere pole, co bawi niemal wszystkich. „Jak można być tak naiwnym?” – dziwią się komentatorzy. Tymczasem zaufanie do programów jest ogromne, co pokazuje przykład Gdańska. Wszyscy posłuchali podpowiedzi i stali w korkach.