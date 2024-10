Najlepsza gra o Harrym Potterze doczeka się reedycji. A w niej aż 15 godz. nowych przygód

Według informacji opublikowanych na Insider Gaming, odpowiedzialne za studio grę pracuje już nad jej Definitywną Edycją. Podobno jest to dość otwarta chciwość: studia gamingowe Warner Bros odnotowały aż 200 mln dol. straty w wyniku katastrofy, jaką okazała się gra Sucide Squad: Kill the Justice League, więc próba zarobienia dodatkowego kapitału na lubianej i sprawdzonej grze ma nieco uspokoić inwestorów. Tyle że to nie oznacza przecież, że gracze na tej chciwości ucierpią. Dostaną przecież w efekcie jeszcze więcej tego, co tak pokochali. A co konkretnie mają dostać?