Budda i Grażynka mają już plany na Sylwestra. Sąd zadecydował: dalszy areszt. Pojedyncze cele i „godne znoszenie izolacji”

Ostatnie decyzje sądu w sprawie Buddy i jego partnerki Aleksandry nie przyniosły dobrych wieści dla pary. Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu obojga podejrzanych do 11 stycznia, co oznacza, że święta spędzą z dala od swoich bliskich i codziennego życia. Ta decyzja była wynikiem analizy materiałów dowodowych, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że zarzucane przestępstwo miało miejsce.



Sąd argumentował swoją decyzję dużymi obawami przed matactwem. Podejrzani, ze względu na swoją popularność i wpływy, mieliby potencjalnie możliwość wpływania na świadków lub zacierania śladów przestępstwa, co mogłoby utrudnić dalsze śledztwo. Kamil i Aleksandra pozostaną więc w areszcie, co stanowi duże wyzwanie zarówno dla nich, jak i dla ich zespołów prawnych.