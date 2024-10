Popsują jakość filmu, gdy się nie kliknie. Tłumaczenie Instagrama jest żenujące

Faktycznie, mechanizm ten może sprzyjać popularnym twórcom, którzy już cieszą się dużą widownią. Ich filmy będą wyświetlane w wyższej jakości, co jeszcze bardziej zwiększy ich atrakcyjność i przyciągnie nowych odbiorców. Mniejsi twórcy, którzy dopiero próbują zaistnieć, będą mieli utrudnione zadanie. Słabsza jakość ich filmów może zniechęcać potencjalnych widzów, co w efekcie utrudni im zdobycie popularności i przebicie się do szerszej publiczności. Więc taki system może prowadzić do pogłębiania nierówności czy ograniczania różnorodności treści na platformie. Słabo.