Życie i śmierć to nie wszystko. Biolodzy odkryli trzeci stan

Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla przyszłości medycyny. Pokazuje, że komórki mogą przetrwać i funkcjonować w stanie pośrednim między życiem a śmiercią, co otwiera nowe możliwości w leczeniu chorób i regeneracji tkanek. Same ksenoboty mogą być wykorzystane do dostarczania leków w precyzyjne miejsca w organizmie, oczyszczania środowiska z toksyn, a nawet do badań nad przedłużaniem życia. Eksperyment ten jest dopiero początkiem, a przyszłe badania mogą przynieść jeszcze bardziej rewolucyjne odkrycia.