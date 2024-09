Najtęższe umysły pracują nad tym, byś mógł jeść chipsy w górach. To się dzieje naprawdę

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (Modified atmosphere packaging, MAP) to technologia pakowania wykorzystywana w procesie pakowania wszelkiego rodzaju jedzenia, by utrzymać jego dłuższą świeżość. W przypadku czipsów polega ona na usunięciu z opakowania tlenu i zastąpienie go niemal w całości azotem. Główną rolą tego procesu jest zapewnienie, że gotowa paczka czipsów może być na półce znacznie dłużej, a dodatkowo lepiej smakuje i to właśnie za sprawą tego procesu po kilkuset kilometrach w trasie z fabryki do sklepu nadal możemy jeść czipsy, a nie ich okruchy.