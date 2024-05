Myślałeś, że dyskietki to przeszłość? Właściciele sklepów mówią, kto ich jeszcze używa

Innym przedsiębiorcą zajmującym się dyskietkami jest brytyjczyk Karl Dyson, który po zakończeniu zmiany jako menedżer w firmie zajmującej się IT, hobbystycznie prowadzi stronę Retro32.com, poprzez którą łączy on entuzjastów technologii retro, jak i oferuje produkty i usługi powiązane ze starymi komputerami, konsolami do gier, czy także dyskietkami. Dyson sprzedaje szeroką gamę zestawów do gier retro - w tym nowo wydrukowane etykiety dyskietek. Oferuje on również usługi kopiowania gier i danych dla osób, które odkryły, że ważna dla nich dyskietka zakończyła żywot lub została uszkodzona.