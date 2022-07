Według tradycji po zawieszeniu kłódki miłości, para powinna wyrzucić klucz do rzeki. Niejednokrotnie zakochani oszczędzają na grawerze - lub wręcz przeciwnie, ozdabiają kłódkę poprzez pomalowanie jej. Teoretycznie klucze wyrzucone do rzeki oraz kłódki wystawione na stałe działanie czynników atmosferycznych mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, ze względu na wydzielanie toksycznych związków metali.

Jest to również jeden z argumentów francuskiej grupy No Love Locks, która aktywnie działa na rzecz usuwania kłódek miłości z francuskich obiektów - bowiem we Francji zakochani wieszają je m.in. na wieży Eiffla. Według danych organizacji, na dnie Sekwany spoczywa ponad dwa miliony kluczy.