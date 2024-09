Kościół potrzebuje fotowoltaiki, żeby ratować zabytki. Mieszkańcy mówią nie

Sprawa jest trudna, bo coraz częściej właściciele działek, na których wyrosnąć mają panele, argumentują: my po prostu chcemy zarobić. Wy postawiliście już swoje domy, garaże, zakłady, więc jesteście zadowoleni - teraz nasza kolej. Sąsiedzi odpowiadają, że wolą łąki i pola, a nie urządzenia. I też łatwo ich zrozumieć. Nie zanosi się na to, by zwaśnione strony mogły przekazać sobie znak pokoju.