Odpal aplikację Żabki. Możesz pomóc powodzianom

Każdy wymaga określonej liczby żappsów i jest zamieniany na prawdziwe pieniądze. Są to raczej symboliczne kwoty – kupon za 300 punktów jest równoznaczny z przekazaniem 1 zł dla powodzian, 600 – 2 zł, a 1000 – 5 zł. Łącznie za 1900 żappsów można przekazać 8 zł. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że to naprawdę łatwy sposób na pomoc. Zamiast wymiany punktów na określone produkty dla siebie, można wysłać symboliczną cegiełkę, która trafi do najbardziej potrzebujących.