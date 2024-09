To zdjęcie z powodzi zostanie z nami na długo. Pytanie, czy czegoś nas nauczy

Na blogu Świat Wody możemy przeczytać, że zalewanie miast to przede wszystkim konsekwencja dwóch czynników: wzrostu temperatur, przez które wzrasta intensywność opadów, oraz właśnie uszczelnianie powierzchni miast. Zaburza to naturalny obieg wody i według badań „wzrost uszczelnienia powierzchni o 1 proc. to wzrost ryzyka powodzi o 3,3 proc.”.