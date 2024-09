Operatorzy sieci komórkowych ruszyli na pomoc. Chodzi o walkę z powodzią

Osoby, którym Plus udzielił tego typu pomocy, otrzymają wiadomość o aktywacji pakietu za sprawą wiadomości SMS. Na jak długo wystarczy taka paczka? Klienci posiadający abonament będą mogli korzystać z pakietu do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego, natomiast klienci z ofertą na kartę przez okres 30 dni od momentu aktywacji. Co ważne, paczka 250 GB trafia nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do firm znajdujących się na dotkniętych powodzią obszarach.