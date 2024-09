Powstaje lista firm, które pomagają powodzianom. Internauci: "w tych firmach będziemy robić zakupy"

Lidl wysłał do Jeleniej Góry, Głuchołazów oraz gminy Kłodzko tiry z paletami żywności, wody pitnej oraz środków higienicznych, a kolejne transporty są w przygotowaniu. Wśród przekazanych produktów znalazły się m.in. woda, pieczywo, konserwy, kasza, ryż, makarony, a także słodycze dla dzieci. Wspieramy również strażaków w Prudniku i Legnicy. „Dodatkowo w najbliższych dniach w sklepach sieci na terenie całego kraju uruchomimy zbiórkę artykułów, które następnie trafią do powodzian” – poinformował sklep, który na bieżąco pozostaje w kontakcie z centrami kryzysowymi oraz lokalnymi władzami, by w razie potrzeby móc reagować.