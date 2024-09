InPost uruchomił nową formę pomocy dla powodzian. Tak możesz teraz wesprzeć poszkodowanych

Drugi sposób na pomoc, tym razem w pełni bez wychodzeniu z domu, znajdziemy w aplikacji mobilnej InPost Fresh. Działa to tak, że możemy zamówić zestawy, które trafią do powodzian – obejmują one paczki wody mineralnej, zapasy mąki, cukru kaszy, a także zup, konserw, worków na śmieci i kapsułek do prania. Jak to zrobić? Po wejściu do aplikacji zobaczymy duży baner „wyślij pomoc”, który przeniesie nas na stronę z produktami. Do wyboru są cztery pakiety w dwóch przedziałach cenowych: 50 lub 100 zł.