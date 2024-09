Pagery jako bomby masowego rażenia. Tego jeszcze nie było

Nadal nie jest jasne jak właściwie atakujący - izraleskie służby lub inny sprawca - doprowadził do realizacji tego makabrycznego choć brawurowego planu. Zapewne atak doprowadził do jakiejś reakcji elektryczno-chemicznej w ogniwie zasilającym urządzenia, jednak jak dokładnie do tego mogło dojść i jakim sposobem udało się złamać zabezpieczenia sieci – to pozostaje póki co zagadką. Jest to wydarzenie bezprecedensowe i zapewne opinia publiczna nieprędko pozna związane z nim szczegóły.