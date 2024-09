Powtórka z kataklizmu CrowdStrike. Mam dość tej niepewności

Piątkowa noc to z pewnością dla wielu czytelników Spider’s Web była okazją do zabawy w Valorant, czyli w utrzymującą bardzo wysoką popularność grę online od studia Riot Games. Niestety te plany mogły nie wypalić - nowa wersja mechanizmu anti-cheat w grze zawierała usterkę, która w najlepszym razie zmuszała użytkowników do ponownego uruchomienia komputera, by odzyskać połączenie internetowe. W najgorszym prowadziła do błędu krytycznego, informacji o nim na niebieskim ekranie BSOD i samoistnym ponownym rozruchem komputera.