Służby będą wiedziały, skąd dokładnie dzwonisz. Wiemy, kiedy to się stanie

Wdrożenie AML to kwestia maksymalnie trzech lat. W komunikacie na rządowym portalu czytamy, że planowane uruchomienie rozwiązania jest przewidziane na 2027 rok, choć brakuje informacji, czy odbędzie się to bliżej początku, czy końca roku. Obecnie do uruchomienia technologii w Polsce potrzebne są przede wszystkim pieniądze. Mówi się o kwocie ok. 32,6 mln zł, z czego 26 mln zł będzie pochodzić z funduszy unijnych.