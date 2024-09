Szymon Hołownia ogłosił rewolucję. Wystarczy Profil Zaufany, by powiedzieć politykom, co się nie podoba

Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania poselskiego albo obywatelskiego projektu ustawy obowiązkowo będzie poddawał go konsultacjom społecznym. Odstępstwo od tej zasady będzie wyjątkiem, mającym zastosowanie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Konsultacjom Marszałek Sejmu będzie mógł też poddać projekty wniesione przez Senat i przez Prezydenta. Uczestnicy konsultacji będą mieli 30 dni na zgłoszenie swoich uwag. Będą to robić w formie elektronicznej. Zgłoszone uwagi będą udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu. Będzie mógł z nimi zapoznać się każdy zainteresowany, w szczególności autor projektu oraz posłowie. Zgłoszone uwagi będą też analizowane przez sejmowych ekspertów, których zadaniem będzie sporządzenie opinii w sprawie oceny skutków regulacji.