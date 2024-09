Apple mierzy się z kryzysem wizjonerskim. Nie widzę rewolucji, ewolucja jest coraz mniejsza, brakuje nowego rozdania, czegoś, co przełamie impas. Myślałem, że czymś takim będzie Apple Intelligence, ale po konferencji producenta byłem zmieszany. Większość funkcji to adaptacja tego, co kilkunastu miesięcy ma Google i reszta, a część najciekawszych rozwiązań dopiero zostanie wdrożona, ale tylko dla niektórych państw, Europa się może pożegnać. Nie ma produktu, który rozpaliłby emocje, najlepiej robi to iPhone, ale brak chociażby ekranu z częstotliwością odświeżania 120 Hz w podstawowych modelach to dramat. Mam wrażenie, że przez chęć dogodzenia akcjonariuszom Apple traci pałeczkę najlepszego implementatora rozwiązań. Bo umówmy sie - iPhone nie był pierwszym smartfonem, a Watch zegarkiem, ale to właśnie one pokazały jak należy projektować urządzenia. Brakuje mi tego.