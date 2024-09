Zespół szuka chętnych do dalszej współpracy. Nowy Jork jest dostępny na serwerze NYC.BuildTheEarth.Net i wymaga, by gra była w wersji 1.20.1 lub nowszej. Osoby, które nie grają, mogą póki co podziwiać opisywane dzieło na zrzutach ekranowych publikowanych na reddicie. A podziwiać zdecydowanie jest co.