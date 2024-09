Telewizory LG na 2025 r. będą... konsolami do gier

Bluetooth ULL to rozszerzenie standardu Bluetooth, które zostało zaprojektowane z myślą o kontrolerach do gier. Te, używając tego protokołu, cechują się parametrem input lag (opóźnienie sterowania) na poziomie mniejszym niż 1 ms przy częstotliwości próbkowania 1000 Hz. Konsorcjum Bluetooth wręcz widzi ów standard jako rozwiązanie do urządzeń AR/VR, to jednak brzmi nieco zbyt optymistycznie. Do gamepadów klasy e-sportowej powinno jednak wystarczyć z nawiązką.