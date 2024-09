Recenzja EA Sports FC 25 - nowy tryb Rush to hit, odżywa magia FIFA 98

Gra jest taka sama, ale to nie jest ta sama gra. W EA Sports 25 niepodzielnie rządzi tryb Rush, co do którego jestem pewny: to w końcu godny sukcesor cudownej hali z kultowej FIFA 98. Wprawdzie EA Sports od lat próbuje dorównać tamtej niezwykle grywalnej formie rozgrywki, ale też od lat trochę im to nie wychodzi. Tym razem w końcu jest inaczej.