Było 89 zł, teraz jest 169 zł. Cena Horizon Zero Dawn podskoczyła przed premierą remastera

Niestety, nie wszystko jest idealne. Cyfrowe gry i konsole mają swoje minusy. Po pierwsze, nie możemy ich odsprzedać, jak to było z grami na płytach. Po drugie, potrzebujemy stałego dostępu do internetu, żeby cieszyć się rozgrywką. Awaria serwera? No cóż, pozostaje czekać. W przypadku konsol dochodzi jeszcze wysoka cena gier i abonamenty za granie online.